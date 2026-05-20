60 anni di carriera per i Pooh | un grande concerto a Bologna

Quest'anno i Pooh celebrano i sessant'anni di attività con una serie di eventi speciali, tra cui un concerto a Bologna. La band, attiva dal 1963, ha attraversato diverse epoche della musica italiana, mantenendo una presenza costante nel panorama musicale. L'evento nella città emiliana si inserisce tra le varie iniziative organizzate per rendere omaggio a questa lunga carriera. La performance si svolge in un teatro storico, con un pubblico di fan e appassionati che si sono radunati per ascoltare i loro brani più celebri.

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