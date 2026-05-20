Alle 16:00 di oggi, un commento acceso ha accompagnato la diffusione di un video relativo a un'operazione della flottiglia. La reazione di un noto commentatore televisivo si è tradotta in parole dure, definendo le immagini “schifose” e affermando che non ci sarebbe altro da aggiungere. La frase, pronunciata in modo deciso, è stata condivisa sui social e sui canali di informazione online, suscitando reazioni di diversa natura tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

"Sono immagini che fanno schifo. Non c'è molto da commentare in più". Furioso e indignato: Paolo Del Debbio mostra in diretta a 4 di Sera su Rete 4 il video choc pubblicato sui social nella giornata di mercoledì da Itamar Ben-Gvir, il leader del partito israeliano di estrema destra Otzma Yehudit e controverso ministro della Sicurezza nazionale nel governo Netanyahu, non nuovo a provocazioni e gesti eclatanti. Nel filmato, Ben-Gvir si reca di persona al porto di Ashod per deridere e umiliare gli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati in acque internazionali dalla Marina militare israeliana, fermati e posti in manette, bendati e fatti inginocchiare con il volto a terra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, furia Del Debbio sul video della Flotilla: "Uno schifo. Se parla, il giorno dopo..."

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