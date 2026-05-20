113 donne candidate per Legnini | Una forza determinante per la coalizione e a Chieti arriva Bersani
Martedì pomeriggio si è svolto un incontro dedicato alla rappresentanza femminile nelle istituzioni e al voto delle donne a ottant’anni dal suffragio universale. Sono intervenute candidate e testimonial delle sette liste della coalizione progressista e civica che sostiene il candidato. Tra gli interventi, si è parlato dell’importanza delle candidate femminili, con un focus su 113 donne che si sono candidate per Legnini, definendole una forza determinante per la coalizione. A Chieti è stato presente anche un esponente politico di rilievo.
Candidate e testimonial d’eccezione martedì pomeriggio all’incontro dedicato al tema della rappresentanza femminile nelle istituzioni e al voto alle donne a 80 anni dal suffragio universale, promosso con le candidate delle sette liste della coalizione progressista e civica che sostiene Giovanni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
Pierluigi Bersani a Chieti: incontro pubblico a sostegno di Giovanni LegniniL'onorevole Pierluigi Bersani sarà in piazzale Marconi a Chieti, martedì 19 maggio, per un incontro pubblico a sostegno del candidato sindaco del...
Chieti, Fratoianni sostiene Legnini: ‘Una fortuna per i cittadini? Domande chiave Chi è il candidato che Fratoianni definisce una fortuna per Chieti? Come potrà la coalizione di centro sinistra sconfiggere la...
Pierluigi Bersani a Chieti: incontro pubblico a sostegno di Giovanni LegniniL'onorevole sarà in piazzale Marconi martedì 19 maggio. Prima l'incontro con la sindaca emerita Valeria Mancinelli, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e l'onorevole Daniela Torto ... chietitoday.it