113 donne candidate per Legnini | Una forza determinante per la coalizione e a Chieti arriva Bersani

Martedì pomeriggio si è svolto un incontro dedicato alla rappresentanza femminile nelle istituzioni e al voto delle donne a ottant’anni dal suffragio universale. Sono intervenute candidate e testimonial delle sette liste della coalizione progressista e civica che sostiene il candidato. Tra gli interventi, si è parlato dell’importanza delle candidate femminili, con un focus su 113 donne che si sono candidate per Legnini, definendole una forza determinante per la coalizione. A Chieti è stato presente anche un esponente politico di rilievo.

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