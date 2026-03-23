Fondo per la Repubblica Digitale | al via la seconda edizione del canale di cofinanziamento

Annunciata dall’Impresa sociale Fondo per la Repubblica Digitale l’attivazione della seconda edizione del canale di cofinanziamento, con una dotazione complessiva di oltre 9 milioni di euro. L’iniziativa è finalizzata a sostenere progetti e interventi congiunti dedicati allo sviluppo delle competenze digitali e alla promozione dell’inclusione sociale, economica e lavorativa. L’iniziativa - parte del Piano Strategico 2025–2026 approvato dal Comitato di Indirizzo Strategico del Fondo per la Repubblica Digitale a febbraio dello scorso anno - si configura come uno strumento volto a rafforzare la collaborazione tra soggetti privati for profit e non profit, con l’obiettivo di amplificare l’impatto delle azioni formative sul territorio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Temi più discussi: Fondo per la Repubblica Digitale: con Prospettive+ 25 milioni per disoccupati e inattivi; Fondo Repubblica Digitale - Prospettive+; Competenze digitali per tutti: corsi gratuiti per i cittadini; Si scrive reskilling e upskilling ma si legge inclusione.

Fondo per la Repubblica Digitale: al via la seconda edizione del canale di cofinanziamentoOltre 9 milioni di euro per progetti su formazione e inclusione digitale. Proposte progettuali da inviare entro il 31 dicembre 2026 ... today.it

Fondo Repubblica digitale, 9 milioni a formazione e inclusione digitale(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Nove milioni per progetti sulla formazione e l'inclusione digitale. E' questa la dotazione della seconda edizione del canale di cofinanziamento annunciata dall'Impresa sociale ... msn.com

Rafforzare le competenze digitali di persone disoccupate e inattive tra i 34 e i 67 anni, favorendone la riqualificazione professionale e il reinserimento nel mercato del lavoro. È l’obiettivo di “Prospettive+”, il nuovo bando del Fondo per la Repubblica Digitale facebook