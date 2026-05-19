Nuove notizie riguardano le relazioni tra un attore e alcuni dei figli avuti con un'attrice, in particolare in occasione della cerimonia di laurea di una delle ragazze. Secondo quanto riportato da TMZ, l'attore avrebbe mantenuto il silenzio e non avrebbe avuto contatti con la figlia durante l'evento. La notizia si aggiunge a un quadro di tensioni tra le parti coinvolte, senza specificare ulteriori dettagli sulla dinamica degli eventi o sulle ragioni di questa mancanza di comunicazione.

Nuove indiscrezioni sulle tensioni tra Brad Pitt e alcuni dei figli avuti con Angelina Jolie. A rilanciare il retroscena è stato TMZ, secondo cui l’attore non avrebbe avuto alcun contatto con la figlia Zahara Jolie in occasione della sua laurea allo Spelman College. Secondo le fonti citate dal sito americano, Brad Pitt non avrebbe infatti chiesto biglietti per partecipare alla cerimonia e non avrebbe contattato né Zahara né altri membri della famiglia prima dell’evento. Alla laurea erano invece presenti Angelina Jolie e i fratelli della ragazza, che avrebbero festeggiato insieme a lei il traguardo raggiunto dopo quattro anni di studi. Una fonte vicina ad Angelina Jolie avrebbe dichiarato: “ Quel giorno riguardava tutto ciò che Zahara ha conquistato, non il fatto che lui fosse disposto o meno a partecipare ”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Brad Pitt e il gelo con i figli di Angelina Jolie: il retroscena sulla laurea di Zahara

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Brad Pitt will jahrelangen Streit mit Angelina Jolie beenden

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