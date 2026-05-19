Xi-Trump la diplomazia dei simboli e la nuova grammatica del potere globale

Nel vertice di Pechino, i due leader hanno scelto di comunicare attraverso gesti e simboli più che con discorsi diretti. L'incontro non ha messo fine alla tensione tra i due paesi, ma ha segnato una nuova modalità di confronto, fatta di incontri e segnali pubblici. La diplomazia dei simboli si inserisce in un quadro di relazioni tese, dove le azioni di entrambe le parti vengono interpretate come messaggi più che come semplici incontri ufficiali.

Il vertice di Pechino non chiude la competizione tra Cina e Stati Uniti, ma ne ridefinisce il linguaggio. Dietro la scenografia imperiale e gli accordi preliminari, Xi Jinping propone a Donald Trump una stabilità regolata, utile a Pechino per contenere il conflitto e consolidare il proprio ruolo di potenza ordinatrice. di Giovanni Di Trapani Il vertice di Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump non può essere letto come un normale incontro bilaterale, né come una parentesi di distensione in una rivalità destinata comunque a proseguire. La sua rilevanza sta soprattutto nel modo in cui la leadership cinese ha costruito l’evento: non soltanto come negoziato politico, ma come rappresentazione di potere, esercizio simbolico e tentativo di imporre una nuova cornice interpretativa alle relazioni con Washington. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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