Durante il secondo giorno della sua visita in Cina, l’ex presidente degli Stati Uniti è stato ricevuto dal leader cinese in Zhongnanhai, una delle residenze ufficiali più protette del paese. L’incontro si è svolto in un’atmosfera riservata, lontano dai riflettori pubblici, e ha coinvolto scambi di cortesie e discussioni di carattere diplomatico. La visita ha portato alla luce alcuni aspetti delle relazioni tra le due nazioni, con attenzione particolare alle modalità di avvicinamento tra i due leader.

Nel secondo giorno della sua visita in Cina, Donald Trump è stato accolto da Xi Jinping in uno dei luoghi più riservati e simbolici del Paese: Zhongnanhai. Parliamo del complesso governativo nel centro di Pechino dove vivono e lavorano i vertici del Partito comunista cinese (Pcc). Per la leadership cinese, ricevere un ospite, ancor più un presidente statunitense, all’interno di questo perimetro blindato significa attribuire all’incontro un carattere personale e politico molto particolare. È qui che Xi vuole costruire un rapporto diretto con Trump (ovviamente a proprio vantaggio), nel pieno delle tensioni commerciali e strategiche tra le due potenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il complesso segreto e la diplomazia del tè: le mosse di Xi per avvicinare Trump

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