Il vortice mediterraneo Jolina si sta spostando verso le regioni italiane, portando con sé tre giorni di condizioni meteorologiche avverse. Sono attese piogge intense che raggiungeranno i 200 millimetri e venti che soffieranno a oltre 120 kmh. Le previsioni indicano un peggioramento del tempo nella zona interessata, con effetti che dureranno diversi giorni.

Il vortice mediterraneo Jolina si sta dirigendo verso con una traiettoria che promette tre giorni di condizioni atmosferiche estreme, portando piogge torrenziali e venti superiori a 120 kmh. Le scuole del catanese, messinese e siracusano sono già state chiuse in previsione di un lunedì nero che porterà accumuli pluviometrici oltre i 200 mm sulla fascia ionica. Questa situazione non è isolata ma si inserisce in un contesto invernale particolare, caratterizzato da una dinamica meteorologica vivace che ha già messo alla prova la resilienza dell’isola con il passaggio precedente del ciclone Harry a gennaio. La protezione civile ha emanato l’allerta meteo arancione per coprire la costa jonica e la Calabria, segnando l’inizio di una fase critica per la sicurezza idrogeologica della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jolina: 200 mm di pioggia e venti a 120 km/h in arrivo

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