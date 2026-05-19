Il viaggio di nozze rappresenta un momento speciale per molte coppie, desiderose di celebrare il loro amore con una fuga indimenticabile. Sono disponibili diverse opzioni, dalle destinazioni romantiche alle mete più insolite, spesso senza dover affrontare complicazioni nei voli o lunghe attese. La scelta della meta può variare tra luoghi da sogno e itinerari meno battuti, offrendo esperienze uniche senza stress. La pianificazione di questa avventura richiede attenzione alle preferenze e alle esigenze di chi si sposa.

“Il mondo, non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno.. Ed il giorno verrà”. Suona come un mantra positivo questa intramontabile canzone di Jimmi Fontana, un barlume di speranza in questo particolare periodo storico, contraddistinto da una geopolitica in divenire, capace di ridefinire gli equilibri mondiali, così i piccoli e grandi progetti e desideri di ognuno, compresi i sogni dei novelli sposi, nonché uno dei mercati più fiorenti del turismo: i viaggi di nozze. La crisi in Medio Oriente influisce inevitabilmente anche in questo settore: cancellazioni, rincari e incertezze determinano una serie di legittime preoccupazioni da parte dei consumatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Viaggi di nozze, la guida per scegliere la meta giusta: fughe romantiche, itinerari insoliti e destinazioni da sogno senza stress per i voli

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Viaggiare con un neonato - Mini guida da 5 minuti - Ep. 01 Documenti, scelta meta e cosa portare

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