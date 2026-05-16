Farnesiana al via la sperimentazione dei nuovi sensi unici in via Pagani via Vescovi e via Pollinari

Il Comune di Piacenza ha comunicato l'inizio di una sperimentazione sulla viabilità nelle strade di Farnesiana, che coinvolgerà via Pagani, via Vescovi e via Pollinari. La modifica entrerà in vigore dalla prossima settimana, soggetta alle condizioni meteorologiche favorevoli. La modifica prevede l'introduzione di sensi unici, con l'obiettivo di modificare il traffico e la circolazione nelle vie interessate. Questa fase di prova sarà monitorata per valutare eventuali aggiustamenti.

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Il Comune di Piacenza annuncia l'avvio di una nuova fase di sperimentazione, con un cambio di viabilità che a partire dalla prossima settimana – condizioni meteo permettendo - interesserà le vie Pagani, Vescovi e Pollinari. Una scelta che nasce dall’intenzione di affrontare i problemi legati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Zona 30 e sensi unici in Clarina: al via una nuova fase di sperimentazioneNel quartiere Clarina prosegue la sperimentazione della zona 30 con nuovi sensi unici, contestati da alcuni residenti che segnalano criticità e... Farnesiana, al via la sperimentazione dei nuovi sensi unici in via Pagani, via Vescovi e via PollinariCambio di viabilità a partire dalla prossima settimana: Scelta che nasce dall’intenzione di affrontare i problemi legati soprattutto alla ridotta dimensione della sede stradale ... ilpiacenza.it Sensi unici in via Pagani, Vescovi e Pollinari, da lunedì la sperimentazioneCambiamo Strada: al via dalla prossima settimana la sperimentazione dei nuovi sensi unici in via Pagani, via Vescovi e via Pollinari – Il Comune di Piacenza annuncia l’avvio di una nuova fase di ... piacenzasera.it