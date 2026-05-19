Negli ultimi decenni, la zona di confine tra Varese e la Svizzera ha visto un’evoluzione significativa delle attività illegali, con il contrabbando che si è progressivamente trasformato in un sistema di riciclaggio di denaro. Le indagini hanno identificato alcuni clan che attualmente gestiscono le operazioni logistiche nella regione, mantenendo una presenza stabile e consolidata. La storia di questa evoluzione si intreccia con i cambiamenti nelle rotte e nelle modalità di traffico, riflettendo le strategie adottate dai gruppi criminali nel tempo.

? Domande chiave Come hanno trasformato il contrabbando in un sistema di riciclaggio?. Chi sono i clan che oggi controllano la logistica del Varesotto?. Perché la violenza degli anni Settanta è diventata infiltrazione edilizia?. Dove si nascondono i capitali derivanti dai traffici verso la Svizzera?.? In Breve Anni Settanta e Ottanta: sequestri di persona per prestigio tra Buguggiate e Malnate.. Contrabbando verso Canton Ticino: base logistica per riciclaggio e latitanza criminale.. Presenza Stidda a Busto Arsizio e clan Gionta vicino all'aeroporto di Malpensa.. Infiltrazioni mafiose in edilizia, logistica e gestione rifiuti nel Varesotto..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese e confine svizzero: l’evoluzione storica della mafia locale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lavori sulle alberature lungo l’autostrada: previsti stop temporanei tra Como e il confine svizzeroNuove chiusure notturne in arrivo sull’autostrada Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree...

A Varese e in provincia c’è la mafia. Anzi: c’è sempre stataCinquant'anni fa la stagione dei sequestri di 'ndrangheta, oggi le condanne nella stessa area al confine con la Svizzera. In mezzo secolo le organizzazioni criminali si sono radicate e sono passate da ... varesenews.it

L’ULTIMA FRONTIERE DEI FURBETTI DEL CARTELLINO – A VARESE UN DIPENDENTE COMUNALE TIMBRAVA IL... x.com

Quel confine tra Varese e la Svizzera e i suoi passaggi: ebrei in fuga, sigarette di contrabbando, oggi i migrantiQuello a Lavena ponte Tresa è l'ultimo capitolo di una lunga storia che fa della frontiera un confine proso e sfruttato per i passaggi illegali. Alcuni di bieco sfruttamento, altri per nobili intenti ... varesenews.it