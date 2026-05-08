Lavori sulle alberature lungo l’autostrada | previsti stop temporanei tra Como e il confine svizzero
L’autostrada A9 tra Lainate, Como e il confine svizzero sarà soggetta a chiusure temporanee durante le ore notturne. Questi interventi riguardano lavori di manutenzione delle alberature presenti lungo il tratto autostradale. Le operazioni sono state programmate per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle attività di cura delle piante. Le chiusure saranno comunicate in anticipo e si svolgeranno in orari notturni.
Nuove chiusure notturne in arrivo sull’autostrada Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree lungo il tracciato.I provvedimenti interesseranno in particolare il tratto comasco dell’autostrada tra lunedì 11 e giovedì 14 maggio, con modifiche alla.🔗 Leggi su Quicomo.it
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