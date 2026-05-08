Lavori sulle alberature lungo l’autostrada | previsti stop temporanei tra Como e il confine svizzero

L’autostrada A9 tra Lainate, Como e il confine svizzero sarà soggetta a chiusure temporanee durante le ore notturne. Questi interventi riguardano lavori di manutenzione delle alberature presenti lungo il tratto autostradale. Le operazioni sono state programmate per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle attività di cura delle piante. Le chiusure saranno comunicate in anticipo e si svolgeranno in orari notturni.

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Nuove chiusure notturne in arrivo sull’autostrada Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree lungo il tracciato.I provvedimenti interesseranno in particolare il tratto comasco dell’autostrada tra lunedì 11 e giovedì 14 maggio, con modifiche alla.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Lavori sugli alberi lungo l’autostrada: sulla A9 due notti di chiusure tra Como Centro e ChiassoTra lunedì 23 e giovedì 26 febbraio stop notturni su due tratti della Lainate-Como-Chiasso: previste uscite obbligatorie e svincoli chiusi anche in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lavori sulle alberature lungo l’autostrada: previsti stop temporanei tra Como e il confine svizzero; Autostrade, dubbi su autorizzazioni per l'abbattimento alberi: associazioni chiedono intervento dell’assessore Aricò; Nel vivo i lavori per finire la ciclopedonale lungo il Cesuola: Collegamento tra le prime colline e il centro città; Nocera, nuovi alberi su viale San Francesco. Lavori sulle alberature lungo l’autostrada: previsti stop temporanei tra Como e il confine svizzeroGli automobilisti diretti verso Milano dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo Lago di Como e proseguire sulla viabilità ordinaria verso Lainate e Milano, con possibilità di rientrare in ... quicomo.it Alberi tagliati lungo il Maira: i consiglieri di Spazio Savigliano chiedono chiarezzaCUNEO CRONACA - I consiglieri del gruppo Spazio Savigliano hanno presentato un'interrogazione per fare chiarezza sul recente taglio di alberi lungo le sponde del torrente Maira nel tratto compreso tra ... cuneocronaca.it Lavori in via Argiro e Brt, cambia la viabilità nel Murattiano: chiuso tratto di via Abate Gimma, doppio senso su via Piccinni x.com