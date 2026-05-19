Vaiano | il cinema di Pride per combattere l’omotransfobia

A Vaiano, il cinema di Pride è stato scelto come luogo per un evento dedicato alla lotta contro l’omotransfobia. L’iniziativa si inserisce in un progetto promosso dal Comune, che ha deciso di coinvolgere un circolo locale per facilitare il dibattito pubblico. La scelta del cinema come spazio si lega alla volontà di promuovere la consapevolezza e di affrontare tematiche legate alla sicurezza e ai diritti delle persone LGBTQ+.

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? Domande chiave Come possono i numeri dell'omofobia influenzare la sicurezza nelle nostre strade?. Perché il Comune di Vaiano ha scelto un circolo per questo dibattito?. Chi sono i protagonisti della storia vera che ispira il film?. Come si può trasformare una proiezione cinematografica in un atto di vicinato?.? In Breve Proiezione film Pride giovedì 21 maggio ore 19 al circolo G. Rossi di Vaiano.. Federico Berti introduce la pellicola seguita da dibattito e apericena con prenotazione telefonica.. Omofobia.org rileva 2.104 vittime di attacchi omotransfobici in Italia negli ultimi quattordici anni.. L'assessora Chiara Martini promuove l'iniziativa tramite la rassegna itinerante Re. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vaiano: il cinema di Pride per combattere l’omotransfobia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giornata contro l’omotransfobia, open day del Salento Pride verso la parata di luglioLECCE – Nella giornata di ieri, domenica 17 maggio, in concomitanza con la ricorrenza della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia,... “Ho un cancro: è incurabile”. Dramma nel cinema, l’annuncio choc dell’attore: “Ma voglio combattere”Un annuncio condiviso sui social ha acceso i riflettori su una notizia dolorosa che tocca profondamente uno dei volti più amati del cinema... Cinema Donna a La Spola d’Oro. Per riflettereNuovo appuntamento con Un’altra dimensione d’amore, la rassegna culturale ideata da Letizia Magnolfi e Margherita Cavaciocchi, promossa dal Comune di Vaiano e dal tavolo di lavoro per le pari ... lanazione.it Musica e film per le donne: il viaUn’altra dimensione d’amore: cinema e musica per raccontare la donna tra storia, identità e inclusione. Inizia stasera la rassegna di sei appuntamenti, tutti il mercoledì sera alle 21, promossa dal ... lanazione.it