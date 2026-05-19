Use a Cecina con la voglia di stupire ancora | Ci proveremo con tutte le nostre forze

L’Use Computer Gross ha vinto gara-2 contro Cecina al Pala Sammontana, recuperando così la serie dei quarti di finale della B Interregionale. Dopo aver perso di misura in gara-1, la squadra ha deciso di affrontare la partita con determinazione, con l’obiettivo di portare la serie alla decisiva partita di domani sera. La qualificazione alla semifinale si deciderà quindi in una gara finale, che si giocherà in trasferta. La squadra ha dichiarato di voler provare a sorprendere ancora i rivali.

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