Use a Cecina con la voglia di stupire ancora | Ci proveremo con tutte le nostre forze
L’Use Computer Gross ha vinto gara-2 contro Cecina al Pala Sammontana, recuperando così la serie dei quarti di finale della B Interregionale. Dopo aver perso di misura in gara-1, la squadra ha deciso di affrontare la partita con determinazione, con l’obiettivo di portare la serie alla decisiva partita di domani sera. La qualificazione alla semifinale si deciderà quindi in una gara finale, che si giocherà in trasferta. La squadra ha dichiarato di voler provare a sorprendere ancora i rivali.
Missione compiuta. Dopo la sconfitta di misura in gara-1 a Cecina, infatti, l’ Use Computer Gross si è aggiudicata gara-2 al Pala Sammontana, rimandando quindi la qualificazione alla semifinale play-off di B Interregionale alla ’bella’ di domani sera. Il minimo comun denominatore tra i due incontri? L’equilibrio. La serie fra Use Computer Gross e Cecina non ha certo tradito la attese con due partite avvincenti, spettacolari e combattutissime come dimostrano gli scarti ridotti ed il supplementare disputato sabato scorso al Pala Sammontana. "Più di due battaglie – commenta coach Luca Valentino – sabato sera il supplementare ha costretto le due squadre ad arrivare in fondo sfatte e senza energie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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La vittoria al supplementare dell'Use Computer Gross in gara due rimanda tutto alla partita di mercoledì a Cecina. Ci proveremo con tutte le nostre forze. Arrivare ad una gara dalla semifinale è un risultato bellissimo facebook
We're in Cecina with the desire to amaze again: We'll try with all our strength.Coach Valentino is pleased with his play-off performance so far: I think it's a great satisfaction to be one game away from the semifinals. ... sport.quotidiano.net