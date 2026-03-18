Coppa Italia Eccellenza | oggi alle 15 semifinale d’andata in Piemonte K Sport con la grande Alessandria C’è la voglia di stupire ancora

Oggi alle 15 si gioca la semifinale d’andata di Coppa Italia Eccellenza tra K Sport e Alessandria allo stadio

Oggi la K Sport sale ad Alessandria per incontrare alle 15 allo stadio "Giuseppe Moccagatta" il team allenato da Alberto Merlo per semifinale nazionale d’andata di Coppa Italia. Un altro appuntamento chiave della stagione e uno dei passaggi più significativi del percorso nazionale della K Sport. "Come dice il nostro direttore generale Mariani, tutti noi della K Sport Montecchio Gallo, giocatori e società – spiega il copresidente Enrico Tiboni – ci stiamo godendo il momento. Siamo alla decima partita nell’arco di circa un mese, e abbiamo ottenuto nove vittorie ed un pareggio. Sono risultati certamente positivi e ci danno fierezza ma non... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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