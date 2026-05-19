Usa morto a 2 anni dopo la deportazione della madre

A gennaio, un'operazione delle autorità di immigrazione ha portato alla deportazione di una donna dagli Stati Uniti, separandola dal suo bambino di due anni. La donna è stata rimossa dal paese, lasciando il figlio in un centro di accoglienza. Pochi mesi dopo, il bambino è deceduto, senza che siano stati forniti dettagli sulle cause della morte. La notizia ha suscitato attenzione e preoccupazione, considerando la vicenda legata alla deportazione e alla perdita del bambino.

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