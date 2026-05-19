Usa morto a 2 anni dopo la deportazione della madre
A gennaio, un'operazione delle autorità di immigrazione ha portato alla deportazione di una donna dagli Stati Uniti, separandola dal suo bambino di due anni. La donna è stata rimossa dal paese, lasciando il figlio in un centro di accoglienza. Pochi mesi dopo, il bambino è deceduto, senza che siano stati forniti dettagli sulle cause della morte. La notizia ha suscitato attenzione e preoccupazione, considerando la vicenda legata alla deportazione e alla perdita del bambino.
Stati uniti Il piccolo era stato affidato a un parente violento. Ice accusa la donna di abbandono dopo aver ignorato le sue richieste di riavere il figlio. Un report del Brookings institute parla di 137.000 bimbi separati dai genitori Stati uniti Il piccolo era stato affidato a un parente violento. Ice accusa la donna di abbandono dopo aver ignorato le sue richieste di riavere il figlio. Un report del Brookings institute parla di 137.000 bimbi separati dai genitori A gennaio l’Immigration and Customs Enforcement (Ice) hadeportato una donna dagli Stati Uniti, separandola dal figlio di due anni. A marzo il bambino è morto, e ora l’Ice la ritiene responsabile del suo decesso. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
A War With No Exit. Deportation Deaths. $5 Gas. Here's Why 9 Million Americans Hit Streets Saturday.
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