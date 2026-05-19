Unesco patrimonio comune Dieci siti legati da un’idea

Un gruppo di dieci siti riconosciuti dall’Unesco in Lombardia si propone di diventare spazi dedicati alla conoscenza e alla partecipazione civica per le giovani generazioni. L’obiettivo è di coinvolgere le nuove generazioni attraverso iniziative e attività che stimolino l’apprendimento e il senso di appartenenza. I siti, riconosciuti come patrimonio mondiale, saranno utilizzati come strumenti per promuovere la consapevolezza storica e culturale tra i cittadini più giovani.

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Trasformare i dieci siti Unesco lombardi in luoghi di conoscenza e cittadinanza attiva per le nuove generazioni. Con questo obiettivo è stato presentato a Palazzo Lombardia, alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, il progetto ‘ Unesco Patrimonio Comune ‘. L’iniziativa è promossa da Regione Lombardia insieme all’Ufficio Scolastico Regionale, al Politecnico di Milano (Cattedra Unesco di Mantova), all’associazione Abbonamento Musei, a Unioncamere Lombardia e alla Fondazione Piero Simoni di Gavardo (Brescia), con il finanziamento del ministero della Cultura. Il progetto punta a costruire un sistema stabile di relazioni tra il mondo della scuola e i siti Unesco lombardi, valorizzando il patrimonio culturale come leva educativa capace di collegare storia, arte, scienza e discipline scientifico-tecnologiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Unesco patrimonio comune. Dieci siti legati da un’idea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Regione lancia il progetto Unesco patrimonio comune Sullo stesso argomento Leggi anche: Nei cinque siti patrimonio Unesco l’inclusione non è più tabù 7 siti europei in bilico: patrimonio minacciato da sviluppoSette luoghi europei, tra paesaggi storici, architetture industriali e siti archeologici, sono stati segnalati come i più a rischio per il 2026. [patrimonio] Meraviglia senza tempo: la Grotta di Lascaux. Dal 1979 Patrimonio Mondiale #UNESCO, le sue pitture rupestri continuano a lasciarci senza fiato dopo millenni. #ExploreFrance #PatrimonioMondiale #ArtePreistorica x.com Regione Lombardia lancia ‘Unesco Patrimonio Comune’: i 10 siti della regione diventano aule scolasticheTrasformare i dieci siti Unesco lombardi in luoghi di conoscenza e cittadinanza attiva per le nuove generazioni. Con questo ... resegoneonline.it Regione Lombardia lancia Unesco Patrimonio Comune per le scuoleCoinvolti nel progetto anche studenti del liceo Ferraris di Varese e dell’istituto Edith Stein di Gavirate con un lavoro sull’intelligenza artificiale applicata alla cultura ... varesenews.it