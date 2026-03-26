Supplenze docenti as 2026 27 | quali altre domande bisognerà presentare? Iscriviti gratuitamente alla newsletter

Le procedure per le supplenze dei docenti dell’anno scolastico 202627 stanno entrando nel vivo, con diverse domande che devono essere presentate da parte dei candidati. Le iscrizioni si svolgeranno nei prossimi mesi primaverili ed estivi, periodo in cui si avvieranno le procedure di nomina e assegnazione delle supplenze. Una volta completate le domande, si procederà con le fasi successive previste dai bandi.

Un riepilogo delle procedure in vista dei mesi primaverili ed estivi, quando si comincia a pensare già al prossimo anno scolastico. Dopo le GPS ci saranno ancora domande da compilare? Come si potrà ottenere la supplenza? Ne parliamo venerdì nella newsletter Di cosa si tratta? Si tratta di un nuovo servizio offerto da Orizzonte scuola. L'articolo Supplenze docenti a.s. 202627: quali altre domande bisognerà presentare? Iscriviti gratuitamente alla newsletter. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Aggiornamento GPS 26/28: la piattaforma. Passaggi per compilare la domanda. A cura di Sonia Cannas

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