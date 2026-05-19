Tutto vero | docufilm di Sorrentino su Ancelotti Il ct | Un onore raccontare la mia storia con lui
Sul Marché du Film del Festival di Cannes è stata ufficialmente annunciata la realizzazione di un docufilm dedicato a un noto allenatore di calcio, diretto dal regista italiano. La produzione si focalizza sulla vita e carriera del tecnico, che ha guidato diverse squadre di rilievo. Il soggetto ha attirato l’attenzione generale, e il protagonista ha commentato di sentirsi onorato di poter raccontare la propria storia attraverso questo progetto. La notizia era già circolata nelle settimane precedenti sul web.
È nota la passione di Paolo Sorrentino per il calcio e il suo Napoli. Per la prima volta il regista premio Oscar (La grande bellezza) si cimenta nel documentario su uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi, Carlo Ancelotti. La notizia circolava da giorni sul web, poi è stata confermata al Marché du Film del Festival di Cannes. Sorrentino ripercorrerà la carriera cinquantennale di Ancelotti fino ai Mondiali di quest'estate, a cui l’allenatore parteciperà alla guida della nazionale brasiliana. Ancelotti è uno dei pochi allenatori ad aver conquistato i cinque principali campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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