Un documentario incentrato sulla parabola di Matteo Cambi, un ex pilota di Formula 1 e imprenditore, sarà trasmesso prossimamente su Sky, con un'anteprima a Modena. La narrazione ripercorre il suo passaggio da una vita di successi, tra Ferrari e sponsor come il marchio Guru, a un crollo finanziario che ha portato alla perdita di tutto. Nel racconto si evidenziano anche i legami tra Cambi e il famoso fiore pubblicitario.

Modena, 24 marzo 2026 - C’era un tempo in cui il fiore di Guru era ovunque: sulle magliette, nei paddock della Formula uno, nelle notti patinate della Sardegna. Poi il silenzio. Ora l'imprenditore carpigiano Matteo Cambi torna a raccontarsi, questa volta davanti alle telecamere, con un docufilm che ripercorre il suo successo e il suo crollo, in onda su Sky Crime a fine marzo. Tredici Pietro imita papà Gianni e conquista tutti da Fazio. La gag su Paolo Antonacci: “Sono suo zio, ma è più grande” Il docu-film Guru. “Prendevo 300mila euro al mese e giravo in Ferrari, poi ho perso tutto”. È con questa frase, pronunciata in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, che Matteo Cambi riassume la propria storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Giravo in Ferrari, poi ho perso tutto”: la storia di Matteo Cambi e la margherita Guru. Il docufilm su Sky e in anteprima a Modena

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