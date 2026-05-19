Turismo a Reggio | il Ministro Mazzi delinea il nuovo piano di crescita

Il ministro Mazzi ha presentato un nuovo piano di crescita dedicato al turismo nella regione, con particolare attenzione alle strutture ricettive locali. Durante l'incontro di via Veneto sono stati affrontati temi riguardanti le modifiche normative e le strategie di sviluppo, con l’obiettivo di sostenere le imprese del settore. Le proposte del governo prevedono interventi specifici e misure di supporto per le aziende che operano nel comparto turistico. La discussione si è concentrata sulle ricadute pratiche di queste iniziative per le attività locali.

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? Punti chiave Cosa cambierà concretamente per le strutture ricettive locali?. Come influirà l'incontro di via Veneto sulle imprese del territorio?. Perché la presenza di Cannizzaro sposta l'equilibrio politico della città?. Quali benefici reali trarranno le famiglie che vivono di ospitalità?.? In Breve Incontro mercoledì 20 maggio alle 12:30 presso la sede di via Veneto. Partecipano l'assessore regionale Giovanni Calabrese e il deputato Francesco Cannizzaro. Obiettivo integrare bellezza naturale e sviluppo economico per le imprese locali. Strategie mirano a trasformare il patrimonio paesaggistico in ricchezza per le famiglie. Il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi si recherà a Reggio domani, mercoledì 20 maggio, per delineare le nuove strategie di crescita che interesseranno il comparto turistico locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turismo a Reggio: il Ministro Mazzi delinea il nuovo piano di crescita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Comunali, turismo e sviluppo del territorio: a Reggio Calabria incontro con il ministro Mazzi Turismo, Gianmarco Mazzi nuovo ministro del turismo: le parole di Antonella ClericiIl Ministero del Turismo cambia guida dopo le dimissioni di Daniela Santanché: Gianmarco Mazzi entra ufficialmente in carica, aprendo una nuova fase... Il ministro Mazzi incontra Cannizzaro: conferenza sulle prospettive turistiche di Reggio CalabriaMercoledì 20 maggio alle ore 12.30, presso la sede di Fratelli d’Italia in via Veneto, si terrà una conferenza stampa dedicata alle prospettive di sviluppo turistico della città e del territorio. All’ ... strettoweb.com Forum del turismo, il ministro Mazzi: Italia avvantaggiata da contesto internazionale. Overtourism? Parola da bandire, danneggia il settoreL'evento a Santa Margherita: presentato un sondaggio sul legame tra vacanze e insicurezza dello scenario geopolitico: il 71% sceglie mete nazionali ... ilsecoloxix.it