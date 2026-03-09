Campaniello | ' Le nuove ordinanze su Città 30 saranno pronte in meno di un mese' | VIDEO

Il Comune di Bologna sta lavorando alle nuove ordinanze per il progetto Città 30, che prevede il limite di velocità di 30 chilometri orari nelle strade urbane. Secondo quanto dichiarato, queste ordinanze potrebbero essere pronte in meno di un mese. Il progetto mira a modificare le regole attuali per migliorare la sicurezza e la vivibilità in città.

L’assessore alla Mobilità annuncia la pubblicazione del piano particolareggiato dopo la sentenza del Tar. “La Città 30 tornerà e vogliamo rafforzarla” Il Comune di Bologna si prepara a rilanciare il progetto Città 30. Le nuove ordinanze per il limite di velocità a 30 chilometri orari nelle strade urbane potrebbero arrivare entro meno di un mese. Ad annunciarlo è l’assessore comunale alla Mobilità Michele Campaniello, che ha spiegato come l’amministrazione sia ormai vicina alla pubblicazione del piano particolareggiato necessario per applicare nuovamente le limitazioni, dopo che il Tar con una sentenza ha di fatto cancellato il provvedimento. “Ci siamo quasi – ha dichiarato – presto riusciremo a pubblicare il piano e a seguire anche le ordinanze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Articoli correlati

Metropolitana, ripartono i lavori: quando saranno pronte le nuove tratteIl Comune di Genova ha ufficializzato l’accordo con il consorzio Conpat per riprendere i lavori di prolungamento della metropolitana lungo le tratte...

Ok del tribunale per entrare nell’edificio. Pronte le ordinanzeIl tribunale ha dato l’ok al Comune per entrare nella parte di Politeama interessata dai crolli.