Traffico Roma del 19-05-2026 ore 08 | 30
Alle prime ore del mattino di giovedì 19 maggio 2026, si sono registrati alti livelli di traffico sulle principali arterie di Roma. La situazione è caratterizzata da un volume di veicoli consistente, con code e rallentamenti su diverse vie centrali e periferiche. La situazione del traffico è sotto osservazione e potrebbe influenzare gli spostamenti dei pendolari e dei mezzi di trasporto pubblico presenti in città.
Luceverde Roma trovati Data l'ora si registrano volume di traffico elevati sulle principali vie consolari in entrata a Roma code anche sul grande raccordo anulare per un incidente all'altezza della via Cassia sulla carreggiata esterna ancora in esterna Si procede a rilento a causa del traffico intenso tra ipogeo degli Ottavi e Casal Lumbroso e di seguito tra Roma Fiumicino e da via Pontina rallenta il cuore anche in carreggiata interna per traffico intenso della Bufalotta la Tiburtina e di seguito te la Casilina e l'ardeatina in coda il traffico sull'intero percorso è tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila indirizzo della tangenziale.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
ROMA 19/03/2026 – BLITZ A TOR BELLA MONACA, 4 ARRESTI
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