Toyota con il bZ4X Touring l’elettrico diventa versatile e avventuroso

Toyota ha presentato il modello bZ4X Touring, un veicolo elettrico che punta a offrire maggior versatilità e capacità di affrontare anche percorsi avventurosi. La casa automobilistica continua a sviluppare la propria gamma di veicoli a zero emissioni, senza abbandonare le tecnologie ibride. Con questa novità, si amplia l’offerta nel segmento di veicoli completamente elettrici, storicamente meno sviluppato rispetto alle soluzioni ibride. La strategia dell’azienda mira a consolidare la presenza nel mercato dell’auto elettrica.

(Adnkronos) – Un passo alla volta, e senza rinnegare l'approccio multitecnologia, Toyota accelera sulla strada dell'elettrico puro, allargando la propria offerta a segmenti fino a ieri appannaggio delle full hybrid. Si spiega così la proposta del bZ4X Touring, un suv 'importante' che raccoglie la base del modello già presente in gamma (peraltro appena rinnovato) aumentando la lunghezza e il bagagliaio e migliorando le prestazioni in trazione integrale. Non si tratta evidentemente di un segmento di primaria importanza sul mercato italiano, ma di una aggiunta che permette alla casa giapponese di guardare a nuclei familiari che hanno evidenti necessità di carico (si parte da 669 litri, quasi il 50% in più rispetto al bZ4X) e di autonomia in elettrico, con la possibilità di capacità di traino fino 1. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Toyota bZ4X: il SUV elettrico si evolve con più potenza, efficienza e comfort.

Sullo stesso argomento

Toyota bZ4X Touring: come va la 4WD da 320 CvLa prova della variante Touring di Toyota bZ4X, il Suv elettrico pensato per le lunghe distanze atteso nelle concessionarie italiane nel corso del...

Toyota rilancia sull’elettrico con il C?HR+, suv ‘emozionante’ con 600 km di autonomia(Adnkronos) – Prestazioni di alto livello e autonomia sempre più estesa: Toyota sa bene come questi elementi siano decisivi per la progressiva...

Toyota, con il bZ4X Touring l'elettrico diventa versatile e avventurosoUn passo alla volta, e senza rinnegare l'approccio multitecnologia, Toyota accelera sulla strada dell'elettrico puro, allargando la propria offerta a segmenti fino a ieri appannaggio delle full hybrid ... adnkronos.com

Toyota bZ4X Touring 2026, si parte da 50.500 euroToyota ha svelato la sua station wagon elettrica dal carattere avventuroso, Non è una sorpresa, la bZ4X Touring 2026 era stata anticipata lo scorso anno ed era attesa proprio in questo periodo. Per av ... red-live.it

Toyota bZ4X Touring, l’elettrica formato famiglia da 600 km ift.tt/ruNAMom x.com

2026 Toyota bZ4X Touring review: Quick drive reddit