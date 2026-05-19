Toyota bZ4X Touring | come va la 4WD da 320 Cv
Abbiamo testato la versione Touring 4WD del Toyota bZ4X, un SUV elettrico progettato per affrontare le lunghe percorrenze. La versione da 320 cavalli monta un sistema a quattro ruote motrici che garantisce stabilità su diversi tipi di strada. Durante la prova sono stati valutati l’autonomia, la risposta del motore e la tenuta di strada. La vettura presenta un design esterno compatto e funzionalità pensate per il comfort di chi percorre lunghe distanze.
La prova della variante Touring di Toyota bZ4X, il Suv elettrico pensato per le lunghe distanze atteso nelle concessionarie italiane nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Toyota bZ4X Touring 1st Look
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