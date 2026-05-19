Toyota bZ4X Touring | come va la 4WD da 320 Cv

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo testato la versione Touring 4WD del Toyota bZ4X, un SUV elettrico progettato per affrontare le lunghe percorrenze. La versione da 320 cavalli monta un sistema a quattro ruote motrici che garantisce stabilità su diversi tipi di strada. Durante la prova sono stati valutati l’autonomia, la risposta del motore e la tenuta di strada. La vettura presenta un design esterno compatto e funzionalità pensate per il comfort di chi percorre lunghe distanze.

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La prova della variante Touring di Toyota bZ4X, il Suv elettrico pensato per le lunghe distanze atteso nelle concessionarie italiane nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Toyota bZ4X Touring 1st Look

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