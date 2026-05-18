Chi sono gli italiani di seconda generazione?

Gli italiani di seconda generazione sono le persone nate in Italia da genitori immigrati o arrivate nel paese durante l’infanzia. Questi individui parlano italiano come prima lingua e sono cresciuti nel contesto italiano. La loro presenza rappresenta una parte significativa della popolazione giovane, spesso coinvolta in percorsi scolastici e sociali tipici del paese. Non tutti si identificano immediatamente come italiani, ma condividono molte esperienze di vita e di integrazione nel territorio.

Dopo l'auto sulla folla a Modena e il fermo del conducente Salim El Koudri si torna a parlare di italiani di seconda generazione. Ma chi sono? Sono figli di immigrati nati in Italia oppure arrivati da bambini, parlano italiano come prima lingua, frequentano scuole italiane, tifano squadre italiane e spesso conoscono il Paese dei genitori soltanto attraverso i racconti familiari. Eppure, nel dibattito pubblico vengono ancora definiti "stranieri"., I dati demografici - Gli italiani di seconda generazione sono in realtà una componente sempre più centrale della società italiana contemporanea. Secondo gli ultimi dati demografici dell’Istat, al primo gennaio 2026 in Italia risiedono 5 milioni e 560mila cittadini stranieri, pari al 9,4% della popolazione totale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Perché gli italiani non vogliono più avere figli

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