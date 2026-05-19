Toghe scatenate contro Nordio | Basta interferenze sui magistrati

Il tribunale dei minori dell’Aquila ha presentato un ricorso al Consiglio superiore della magistratura per chiedere chiarimenti sull’ispezione avviata dal ministero della Giustizia, ritenendola forse troppo invasiva. La questione ha attirato l’attenzione dell’Associazione nazionale magistrati, che ha espresso preoccupazione per le interferenze potenzialmente indebite sui magistrati. La discussione riguarda la legittimità dell’azione ministeriale e il rispetto dell’autonomia delle procure minorili.

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Il tribunale dei minori dell’Aquila si appella al Csm per chiedere se l’ispezione del ministero sia lecita o invasiva Immancabile la sponda dell’Anm: «Preoccupati». Salvini: «Pensano ai colleghi anziché ai piccoli, vergogna». Giudici contro bambini: è forse questa la formula più appropriata per descrivere l’attitudine della magistratura che, nel tentativo d’imporre con la legge il principio della cosiddetta «bigenitorialità» o quello di uno stile di vita «appropriato», finisce per usare la forza pubblica contro la volontà dei minori, trasformando la giustizia in un trauma istituzionale che calpesta proprio la sensibilità di chi dovrebbe proteggere. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Toghe scatenate contro Nordio: «Basta interferenze sui magistrati» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Famiglia nel bosco, Anm accusa il Ministero di "interferenze sui magistrati": chiesti chiarimenti al CsmLe ispezioni sul caso della famiglia nel bosco da parte dei tecnici inviati dal Ministero della Giustizia potrebbero risultare invasive o... Famiglia nel bosco, Anm contro Nordio: "Interferenze dal ministero sul caso"“Esprimiamo la nostra preoccupazione per le modalità con cui sta proseguendo l’ispezione del ministero della Giustizia presso il Tribunale per i... Spille verdi e folla contro le correnti. E Nordio punge: Toghe impuniteGiri fra sale e salette e non trovi un centimetro quadrato libero. Personaggi famosi e sbiaditi, signore ingioiellate e infervorate. Magistrati e avvocati, capelli bianchi e tanti giovani. Ma da dove ... ilgiornale.it Caso Almasri piomba su campagna referendum, Nordio (e centrodestra) contro togheRoma, 26 feb. (askanews) - Il caso Almasri irrompe nella campagna referendaria. Oggi è stato notificato l'avviso di chiusura indagini a Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia ... notizie.tiscali.it