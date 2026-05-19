Tennis e Giro d’Italia | la guida per seguire le sfide in diretta

Oggi nel mondo dello sport si svolgono due eventi di rilievo: un torneo di tennis in Germania e una tappa del Giro d’Italia. In Germania, alcuni tennisti italiani sono in partita a Amburgo, con l’obiettivo di avanzare nel torneo. Nel frattempo, nel Giro d’Italia, si svolge una frazione che potrebbe influenzare la lotta per la maglia rosa. Entrambi gli eventi sono seguiti in tempo reale dagli appassionati, pronti a conoscere gli esiti delle sfide.

? Punti chiave Chi sono i tennisti italiani che devono conquistare Amburgo oggi?. Come influenzeranno i risultati di oggi le ambizioni per la maglia rosa?. Dove si possono seguire in streaming le sfide di Cobolli e Darderi?. Quali equilibri cambieranno nel ranking dopo i match delle qualificazioni?.? In Breve Qualificazioni Roland Garros: Maestrelli, Noguchi, Cadenasso, Broady, Giustino e Jacquet in campo alle 10:00.. Tornei ATP Ginevra e WTA Strasburgo iniziano alle 10:30 con Cobboli e Darderi ad Amburgo.. Decima tappa Giro d'Italia trasmessa dalle 13:15 su RaiSport HD e dalle 14:05 su Rai 2.. Hockey Italia-Norvegia alle 16:20, basket Virtus-Trento alle 20:00 e calcio Premier League dalle 20:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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