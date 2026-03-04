Eurolega Virtus in campo a Madrid con il Real Una delle migliori squadre d’Europa

Domani sera alle 20.45, la Virtus affronta il Real Madrid alla Movistar Arena di Madrid in una partita di Eurolega. La squadra bolognese si prepara a sfidare la formazione spagnola, considerata tra le migliori d’Europa, in un match che vede anche l’ex coach della Virtus, Sergio Scariolo, alla guida dei madrileni. La partita si svolge nel contesto della competizione continentale di basket.

Bologna, 4 marzo 2026 - Nuovo appuntamento di Eurolega per la Virtus che, domani sera alle 20.45 scende in campo alla Movistar Arena di Madrid per affrontare il Real del grande ex Sergio Scariolo. Sfida sulla carta molto complicata quella che attende la V Nera contro una delle squadre più forti dell’Eurolega e in una situazione di organico che vede i bianconeri privi di 2 pedine fondamentali del proprio scacchiere. “Il Real Madrid è una delle migliori squadre d’Europa. Sono una squadra che gioca molto bene con grande pazienza, con tanti giocatori bravi a giocare situazioni di uno contro uno, specialmente in post-basso. Dopo questa settimana di riposo comunque rimangono diversi giocatori fuori quindi cercheremo di trovare comunque un buon ritmo e di difendere quello che abbiamo fatto bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

