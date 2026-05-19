Stupro l'eurodeputata Incir | Solo sì significa sì ma in alcuni Stati una TV vale più del corpo di una donna
Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita gli Stati membri a uniformare le definizioni di stupro, passando da una formulazione basata sul dissenso a una centrata sul consenso. La proposta nasce dall’esigenza di chiarire i criteri legali e rafforzare le tutele delle vittime. La questione è stata discussa anche dall’eurodeputata, che ha sottolineato come in alcuni Paesi si consideri più importante una trasmissione televisiva rispetto alla tutela del corpo femminile.
Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con cui chiede che in tutta l'Ue vengano abbandonate le definizioni di stupro basate sul dissenso per passare a una comune fondata sul consenso. La relatrice del testo, l'eurodeputata svedese di S&D, Evin Incir, ha spiegato a Fanpage.it che l'Europa ci era già vicina nel 2024, ma poi l'opposizione di Francia, Germania e Ungheria ha fatto naufragare la proposta. Questa volta, sostiene Incir, le cose potrebbero andare diversamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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