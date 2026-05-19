Stupro l'eurodeputata Incir | Solo sì significa sì ma in alcuni Stati una TV vale più del corpo di una donna

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita gli Stati membri a uniformare le definizioni di stupro, passando da una formulazione basata sul dissenso a una centrata sul consenso. La proposta nasce dall’esigenza di chiarire i criteri legali e rafforzare le tutele delle vittime. La questione è stata discussa anche dall’eurodeputata, che ha sottolineato come in alcuni Paesi si consideri più importante una trasmissione televisiva rispetto alla tutela del corpo femminile.

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