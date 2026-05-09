In Italia non si insegna più la tecnica? Non è una parola magica o una ‘bandierina' | si lavora per età e metodo

In Italia, si discute se la formazione tecnica nel calcio sia stata trascurata o meno. Recenti testimonianze e analisi si concentrano sul metodo di insegnamento, che varia in base all’età dei giovani calciatori. Tra le storie di giocatori noti e il calcio giovanile attuale, si evidenziano differenze nel modo in cui si sviluppano le competenze tecniche e si affrontano le sfide legate all’allenamento.

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