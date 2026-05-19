Stranger Things 5 l’ultimo trailer presenta l’episodio che chiude la serie

Da 2anews.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato diffuso il trailer finale di Stranger Things 5, la stagione conclusiva della serie. Nel video si intravede l’episodio che chiuderà le vicende ambientate a Hawkins, senza rivelare dettagli sulla trama. La pubblicazione del trailer anticipa l’uscita dell’ultimo episodio, che concluderà le avventure dei personaggi principali. La presenza di scene inedite ha suscitato curiosità tra i fan, pronti a scoprire come si concluderanno le storie avviate nelle stagioni precedenti.

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Stranger Things arriva al suo ultimo capitolo con un nuovo trailer. Chi dirà addio a Hawkins? L’ultima battaglia sta per arrivare. Mancano ormai poche ore all’uscita dell’episodio che chiuderà Stranger Things per sempre. La quinta stagione si concluderà con il primo giorno dell’anno e vedrà i protagonisti scontrarsi con Vecna per quella che sarà una lotta senza esclusione di colpi. Nelle scorse ore, Netflix ha rilasciato un trailer che riporta i fan indietro nel tempo con una serie di flashback. Subito dopo, lo sguardo ritorna sul presente e su ciò che sta per accadere. La voce di Hopper parla a Undici per chiederle di combattere un’ultima volta. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Stranger Things - Trailer dell'episodio finale di chiusura della serie Netflix

Video Stranger Things - Trailer dell'episodio finale di chiusura della serie Netflix

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