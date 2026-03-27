Stranger Things il trailer di Tales From ’85 presenta nuovi mostri… e un problema per la storia

Netflix ha pubblicato il trailer di Tales From ’85, nuova serie animata ambientata tra le stagioni 2 e 3 di Stranger Things. Nel video vengono mostrati nuovi mostri che fanno parte della narrazione, sollevando anche alcune preoccupazioni riguardo alla coerenza della trama complessiva. La serie si inserisce nell’universo dello show originale, ampliandone il periodo temporale e aggiungendo elementi nuovi.

Netflix espande l'universo di Stranger Things con Tales From '85, serie animata ambientata tra le stagioni 2 e 3. Tra nuovi mostri e personaggi inediti, il trailer entusiasma ma solleva dubbi sulla coerenza narrativa. Quando una saga sembra aver detto tutto, spesso trova un modo per riaprirsi: nel caso di Stranger Things, la porta non è quella del Sottosopra, ma quella dell'animazione. Una nuova storia che promette nostalgia. e qualche interrogativo. Un ritorno in stile anni '80: nostalgia, avventura e nuove minacce Dopo la conclusione della serie principale, Netflix decide di non chiudere davvero il capitolo di Stranger Things, ma di trasformarlo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things, il trailer di Tales From ’85 presenta nuovi mostri… e un problema per la storia Articoli correlati Leggi anche: "Stranger Things: Tales from '85", svelati data di uscita e teaser trailer dello spinoff animato Ritorno a Hawkins sotto la neve: “Stranger Things: Tales from ’85” ha una data d’uscita su NetflixL’universo creato dai fratelli Duffer si prepara a un’espansione senza precedenti. Stranger Things Tales From ‘85 - Trailer (Concept Version) Contenuti utili per approfondire Stranger Things Temi più discussi: Stranger Things: Storie dal 1985, primo trailer per la serie animata su Netflix; Stranger Things: Storie dal 1985, il trailer ufficiale italiano; La nuova serie ufficiale di Stranger Things: Storie dal 1985; Stranger Things: Storie dal 1985, Hawkins nasconde ancora segreti nel trailer ufficiale italiano della serie animata. Stranger Things, il trailer di Tales From ’85 presenta nuovi mostri… e un problema per la storiaNetflix espande l'universo di Stranger Things con Tales From '85, serie animata ambientata tra le stagioni 2 e 3. Tra nuovi mostri e personaggi inediti, il trailer entusiasma ma solleva dubbi sulla co ... movieplayer.it Stranger Things: Tales from ’85, il trailer svela nuovi mostri del Sottosopra nella serie prequel animataScopri il trailer di Stranger Things: Tales from '85, la serie animata prequel con nuovi mostri del Sottosopra. cinefilos.it Arriva su #Netflix #StrangerThingsStorieDal1985, lo spin-off animato di #StrangerThings che ci catapulterà in una nuova avventura. Qui il trailer e tutte le anticipazioni: - facebook.com facebook