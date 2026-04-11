Crisi LuisaViaRoma garantiti gli stipendi e spiraglio nuovi investitori

Da firenzetoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro regionale, è stato confermato che l’azienda continuerà a versare gli stipendi ai propri dipendenti. La società sta affrontando una crisi, ma al momento non ci sono state interruzioni nei pagamenti. Si sta anche valutando la possibilità di coinvolgere nuovi investitori per cercare di risolvere la situazione. La vertenza è ancora in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

LuisaViaRoma continuerà a pagare gli stipendi dei dipendenti. È quanto emerso dal tavolo regionale sulla vertenza in corso. L’azienda si trova, attualmente, dentro la procedura di concordato semplificato liquidatorio. La riunione è stata convocata da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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