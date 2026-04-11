Crisi LuisaViaRoma garantiti gli stipendi e spiraglio nuovi investitori

Durante un incontro regionale, è stato confermato che l’azienda continuerà a versare gli stipendi ai propri dipendenti. La società sta affrontando una crisi, ma al momento non ci sono state interruzioni nei pagamenti. Si sta anche valutando la possibilità di coinvolgere nuovi investitori per cercare di risolvere la situazione. La vertenza è ancora in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

LuisaViaRoma continuerà a pagare gli stipendi dei dipendenti. È quanto emerso dal tavolo regionale sulla vertenza in corso. L’azienda si trova, attualmente, dentro la procedura di concordato semplificato liquidatorio. La riunione è stata convocata da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it LuisaViaRoma, la crisi in Regione. Impegni per stipendi e occupazione: "Ma la situazione è molto complicata"Dopo le tensioni dei giorni scorsi, al tavolo regionale la vertenza LuisaViaRoma assume una cornice di lavoro condivisa da tutte le parti per... Crisi Aeffe, la "salvezza" passa da nuovi investitori. I sindacati: "Ristabilire condizioni di dignità"Mercoledì (21 gennaio) si è tenuto l'incontro previsto per la crisi di Aeffe Spa alla presenza della direzione aziendale, del dottor Riccardo Ranalli... Argomenti più discussi: LuisaViaRoma, la crisi in Regione. Impegni per stipendi e occupazione: Ma la situazione è molto complicata; LuisaViaRoma, riaperto in Regione il tavolo di confronto sulla crisi aziendale. LuisaViaRoma, riaperto in Regione il tavolo di confronto sulla crisi aziendaleAl tavolo regionale la vertenza LuisaViaRoma assume una cornice di lavoro condivisa per affrontare il percorso che verrà, nella situazione che è e rimane ... gonews.it LuisaViaRoma, la crisi in Regione. Impegni per stipendi e occupazione: Ma la situazione è molto complicataLo storico marchio del lusso si trova dentro la procedura di concordato semplificato liquidatorio. Fabiani: Al prossimo incontro, in via preventiva, saranno presenti anche i nuovi investitori . lanazione.it Crisi di LuisaViaRoma, chiuso senza preavviso il negozio di via Tosinghi x.com Un negozio in meno e un nuovo motivo di attenzione che riaccende i riflettori sulla crisi di LuisaViaRoma. Sono passati solo sette giorni dal tavolo di crisi con le istituzioni e la storica boutique fiorentina colosso dell’e-commerce, chiude dal 7 aprile il negozio di - facebook.com facebook