startech trieste spiraglio al mimit ma la regione frena

Startech Trieste ha ottenuto un'apertura dal Ministero delle imprese e del made in Italy per accedere a finanziamenti immediati. Tuttavia, la Regione ha deciso di non supportare ancora l’intervento, mantenendo una posizione di fermezza. La società può ora contare su un primo passo, ma la situazione finanziaria e le garanzie necessarie richiedono ulteriori interventi e verifiche. La strada verso la stabilizzazione resta ancora complicata e da percorrere.

TRIESTE – Un primo passo avanti sul fronte della liquidità immediata, ma la strada per la messa in sicurezza della Startech di Trieste resta ancora lunga e in salita. È questo il bilancio del delicato tavolo di crisi convocato a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), per affrontare il futuro dello stabilimento giuliano e la salvaguardia dei suoi livelli occupazionali. L’incontro ha visto la partecipazione di una fitta rete di attori istituzionali e parti sociali: oltre agli assessori regionali del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini (Attività produttive) e Alessia Rosolen (Lavoro), erano presenti i vertici dell’azienda, le sigle sindacali di categoria, i rappresentanti di Confindustria Alto Adriatico, l’agenzia governativa Invitalia e una delegazione di deputati del territorio. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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