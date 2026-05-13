Nel match tra Southampton e Middlesbrough, i Saints hanno conquistato una vittoria per 2-1, assicurandosi così l’ultimo posto disponibile per gli spareggi di Wembley. La partita si è conclusa con questa affermazione, senza che si registrassero grandi discussioni o polemiche sui social nei minuti successivi. La sfida ha visto entrambe le squadre lottare fino alla fine, determinando il risultato finale che permette ai padroni di casa di accedere alla fase successiva.

2026-05-12 23:46:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Southampton ha segnato alla fine dei tempi supplementari per respingere la sfida del Middlesbrough e assicurarsi un posto finale negli spareggi contro l’Hull City a Wembley per avere la possibilità di un ritorno in Premier League. Il cross di Shea Charles è entrato di nascosto per suggellare una vittoria per 2-1 e coronare una notevole inversione di forma per i Saints dopo un pessimo inizio di stagione. SOUTHAMPTON PRENDE IL COMANDO NEGLI EXTRA-TIME! Il cross di Shea Charles sfugge a tutti e i Saints hanno un piede nella finale play-off! pic.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Southampton – Middlesbrough 2-1 – I Saints si aggiudicano l’ultimo posto per gli spareggi di Wembley

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