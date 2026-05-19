Simbolotto estrazione di oggi 19 maggio 2026 | Lotto

Oggi, 19 maggio 2026, alle ore 20, si tiene l’estrazione del Simbolotto, un gioco collegato alle estrazioni del Lotto che si svolgono quattro volte a settimana, precisamente il martedì, giovedì, venerdì e sabato. L’estrazione viene effettuata regolarmente in questa data e orario, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere i simboli estratti e le relative combinazioni. La serata rappresenta uno degli appuntamenti settimanali dedicati a questo gioco, che si inserisce nel panorama delle lotterie italiane.

Estrazione Simbolotto di oggi, 19 maggio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 19 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di maggio la ruota associata al gioco è quella di Milano. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 19 maggio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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del lotto di giovedì 14 maggio 2026

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