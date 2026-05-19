Si ribalta con il trattore e ne resta schiacciato | grave alle Scotte un 59enne

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio di oggi nelle campagne di Capalbio, coinvolgendo un uomo di 59 anni. Secondo quanto riferito, il trattore su cui stava lavorando si è ribaltato, causando il suo schiacciamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di assistenza e ricostruzione dell’accaduto. Le condizioni dell’uomo sono risultate critiche e si trova attualmente in ospedale.

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CAPALBIO – Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi (19 maggio) nelle campagne di Capalbio, dove un uomo di 59 anni è rimasto seriamente ferito a causa del ribaltamento di un trattore. L’allarme alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato poco prima delle 16,30. La dinamica del sinistro è ancora in corso di esatta ricostruzione. Secondo le prime informazioni, il 59enne si trovava alla guida del mezzo agricolo quando, per cause da accertare, il veicolo si è rovesciato, travolgendolo. L ‘allarme è stato lanciato immediatamente, attivando la macchina dei soccorsi d’urgenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, fondamentali per liberare l’uomo e mettere in sicurezza il mezzo, insieme all’ambulanza della Misericordia di Capalbio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Si ribalta con il trattore e ne resta schiacciato: grave alle Scotte un 59enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meris muore a 55 anni schiacciato dal trattore che stava riparando: «Era posato e capace» Sullo stesso argomento Si ribalta con il trattore e resta schiacciato: morto sul colpoTragedia nella tarda mattinata di oggi, sabato 18 aprile, a Castel Goffredo, nell'Alto Mantovano: un uomo di 68 anni ha perso la vita in un incidente...