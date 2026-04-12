Shopping | l’82% degli europei sceglie i prodotti tramite i social
Secondo un recente rapporto, l’82% dei consumatori europei si affida ai social network per trovare i prodotti da acquistare. Questo dato evidenzia come queste piattaforme siano diventate strumenti di ricerca più utilizzati rispetto a grandi siti di e-commerce e motori di ricerca tradizionali. La tendenza riguarda diversi Paesi dell’Unione Europea, dove sempre più persone preferiscono esplorare le offerte attraverso i social.
L’82% dei consumatori all’interno dell’Unione Europea utilizza i social network per individuare i prodotti da acquistare, trasformando definitivamente queste piattaforme in strumenti di ricerca più incisivi rispetto a giganti come Amazon o Google. Questa mutazione radicale del mercato digitale non riguarda solo la scoperta di nuovi oggetti, ma segna il passaggio da una ricerca basata su parole chiave a un modello guidato dagli algoritmi comportamentali. La rivoluzione degli algoritmi e lo spostamento verso il social e-commerce. Il cambiamento nelle abitudini d’acquisto è dettato dalla capacità tecnologica di prevedere i desideri degli utenti attraverso schemi di comportamento invisibili.🔗 Leggi su Ameve.eu
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