Serie A quante sorprese | tre squadre hanno stupito tutti

Da sport.periodicodaily.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato di Serie A si sta avviando alla conclusione dopo un torneo caratterizzato da diverse sorprese. Tre squadre hanno sorpreso tutti con risultati inaspettati e prestazioni sorprendenti rispetto alle aspettative iniziali. La stagione è stata contraddistinta da un numero limitato di gol segnati, con pochi giocatori che hanno raggiunto i livelli di rendimento attesi come bomber. La classifica si è evoluta in modo imprevedibile, portando a cambi di posizione e sorprese nelle zone alte e basse della graduatoria.

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In archivio un campionato divertente, dove i gol forse sono mancati, con pochi bomber (pochi quelli che hanno raggiunto la doppia cifra, differente evidente con il passato) ma tante sorprese, tante squadre che si sono imposte e allenatori emergenti che hanno mostrato tutto il proprio talento e idee interessanti da poter sviluppare anche in vista del futuro. Abbiamo scelto tre squadre che, più di tutte, hanno sorpreso i tifosi con prestazioni di qualità e alla fine una classifica anche superiore, in termini di aspettative per il piazzamento finale, rispetto all’estate e alle previsioni di tutti, anche dei migliori bookmakers. Tre squadre che hanno divertito e che hanno reso orgogliosi i propri tifosi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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