Senzuno viabilità estiva Ztl e aree pedonali di sera

A Follonica, nella zona di Senzuno, sono state apportate modifiche alla viabilità estiva che interessano anche le aree pedonali e le zone a traffico limitato. Nelle ore serali, in particolare, via della Repubblica diventa completamente pedonale, mentre sono stati introdotti nuovi limiti alla circolazione e cambiate alcune direzioni di marcia. Queste modifiche puntano a rendere il quartiere storico più accessibile sia ai residenti che ai turisti durante la stagione estiva, favorendo la fruizione delle zone centrali della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

FOLLONICA Via della Repubblica pedonale nelle ore serali, nuove zone a traffico limitato e modifiche ai sensi di marcia utili a trasformare un quartiere storico in una zona vissuta a 360° gradi da cittadini e turisti durante la stagione estiva. Dal 15 giugno al 1 settembre il quartiere Senzuno di Follonica cambia volto con un piano sperimentale di riorganizzazione della mobilità che punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici, la sicurezza di residenti e turisti e a promuovere la cosiddetta " mobilità dolce " in linea con gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Al centro di questo progetto ambizioso c’è la decisione degli amministratori di istituire un’area pedonale serale su via della Repubblica e via Livorno ( escluso il tratto che va da via Palermo e via Pistoia). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Senzuno, viabilità estiva. Ztl e aree pedonali di sera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Firenze, torna la Ztl notturna estiva: orari, modalità e aree interessateFirenze, 2 aprile 2026 – Da oggi, 2 aprile, fino al prossimo 3 ottobre, torna a Firenze la Ztl notturna estiva. Concerto Vasco, città suddivisa in zone: piano viabilità, aree pedonali e info trafficoProsegue l’organizzazione in vista dei concerti di Vasco Rossi, in programma il 5 e 6 giugno al parco urbano Giorgio Bassani. Senzuno, viabilità estiva. Ztl e aree pedonali di seraFOLLONICAVia della Repubblica pedonale nelle ore serali, nuove zone a traffico limitato e modifiche ai sensi di marcia utili a trasformare un quartiere storico in una zona vissuta a 360° gradi da ... lanazione.it Mondello, anticipata all’8 maggio la zona pedonale e la Ztl estivaPALERMO – Il Comune di Palermo avvia, in via sperimentale, un nuovo assetto della mobilità nella borgata marinara di Mondello, con l’anticipazione all’8 maggio e fino al 30 settembre, di un’ampia area ... livesicilia.it