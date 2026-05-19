Dopo la sconfitta di un leader politico in Andalusia, si susseguono analisi e commenti su alcune sue scelte passate. In particolare, si torna a parlare di alcune purghe interne e di un richiamo a un altro politico, recentemente sconfitto in una regione spagnola, come possibile fonte di ispirazione. La coincidenza temporale tra il risultato elettorale e le riflessioni critiche ha portato a un approfondimento su determinate strategie e decisioni assunte dal leader del partito di riferimento.

È solo un caso che si scrivono queste righe critiche verso il Nazareno il giorno dopo la sconfitta di Pedro Sánchez, faro ideologico del Pd, in Andalusia. Ieri Starmer, oggi Sánchez. Nessuno maramaldeggi o dia lezioni, che qui, come diceva l’economista Claudio Napoleoni, bisogna «cercare ancora». Queste righe si sarebbero scritte comunque dopo aver visto certe prese di posizione. Esempio, «la linea è una». Elly Schlein lo ripete non per omaggiare il centralismo democratico, di cui per cultura e per anagrafe non può avere contezza, ma per semplificare il problema. Il problema è quello della dialettica, del pluralismo, della democrazia interna. «Poi si farà la sintesi», è l’altro mantra metodologico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Schlein riscopre le purghe e si ispira al Sánchez appena sconfitto in Andalusia

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