Sandy Fire l’incendio che sta colpendo il sud della California | oltre 1300 acri bruciati

Un incendio boschivo chiamato Sandy Fire si è sviluppato nella Simi Valley, nel sud della California. Al momento, l’incendio ha bruciato oltre 1300 acri di territorio. Le fiamme sono in corso di estensione e sono state attivate squadre di vigili del fuoco per fronteggiare la situazione. Non sono ancora stati segnalati feriti o evacuazioni ufficiali, ma le autorità monitorano attentamente l’andamento delle fiamme e la propagazione del fuoco nella zona.

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Un incendio boschivo, denominato Sandy Fire, è scoppiato nella Simi Valley, nel sud della California. La CBS riporta che l’incendio ha raggiunto un’estensione significativa, superano i 1.300 acri e costringendo all’evacuazione obbligatoria. Attualmente 750 vigili stanno cercando di contenerlo e combatterlo. L’incendio in California continua a estendersi, ma qual è la causa?. Il Dipartimento dei Vigili del fuoco affermano che il rogo, iniziato vino a Sandy Avenue, si è poi diffuso rapidamente. Le cause principali dell’estensione sono da ricondurre alla bassa umidità, alla conformazione del terreno e ai venti. Nella notte di ieri l’incendio raggiunto circa 1. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sandy Fire, l’incendio che sta colpendo il sud della California: oltre 1300 acri bruciati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video KTLA 5 News Sandy Fire team coverage: 1,300 acres burned, 0% containment Sullo stesso argomento Stati Uniti, vasto incendio nel sud della CaliforniaVenerdì, nel sud della California, nella contea di Riverside, un incendio boschivo, denso di fumo e in rapida espansione, ha provocato numerosi... Leggi anche: Il nuovo sms truffa che sta colpendo i brianzoli: come difendersi Sandy Fire, le immagini dell'incendio in CaliforniaIl 18 maggio grandi colonne di fumo si sono alzate da un incendio boschivo nei pressi di Simi Valley, in California, annunciando il Sandy Fire. Si tratta del nome dato dai vigili del fuoco ad un inc ... tg24.sky.it Sandy Fire, l’incendio che sta colpendo il sud della California: oltre 1300 acri bruciatiUn incendio boschivo, denominato Sandy Fire, è scoppiato nella Simi Valley, nel sud della ... msn.com