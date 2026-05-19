Russo con l’ex ministro Speranza sulla sanità | ospedali territorio e riforma siciliana al centro del dibattito
A Messina si è svolto un incontro tra un rappresentante russo e l’ex ministro della salute, dedicato a temi legati alla sanità pubblica. Durante l’evento sono stati affrontati questioni riguardanti gli ospedali, i servizi territoriali e la riforma sanitaria in Sicilia. La discussione ha coinvolto amministratori, figure istituzionali e ordini professionali, tutti presenti per analizzare criticità e sviluppi nel settore sanitario locale.
Messina torna a discutere di sanità pubblica e servizi territoriali in un confronto che ha richiamato amministratori, rappresentanti istituzionali e ordini professionali. Ieri sera, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si è svolto un incontro dedicato al futuro della rete sanitaria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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