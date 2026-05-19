Rubiana e Rocca di Botte | sciolti i consigli comunali con decreto

I consigli comunali di Rubiana e Rocca di Botte sono stati sciolti tramite decreto, lasciando incerto chi assumerà le funzioni di sindaci temporanei. Durante questa fase, sarà necessario individuare figure che possano gestire i servizi pubblici locali e mantenere il funzionamento dei comuni. La procedura prevede inoltre come verranno affrontate le questioni relative ai bilanci comunali durante il periodo di gestione straordinaria. Le autorità competenti stanno definendo i passaggi successivi per garantire continuità amministrativa.

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