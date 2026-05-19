Romina Power ha recentemente dichiarato che Al Bano non è stato un sostegno durante un periodo difficile legato alla scomparsa di Ylenia. La cantante ha espresso questa opinione in diverse interviste, criticando il comportamento dell’ex marito nei momenti successivi alla perdita. Al Bano, invece, ha risposto negando categoricamente le accuse, sostenendo di aver sempre cercato di essere presente. La discussione tra i due riguarda anche il modo in cui hanno affrontato la vicenda della scomparsa della loro figlia.

? Domande chiave Perché Al Bano nega categoricamente le accuse di Romina Power?. Come ha reagito il cantante alle parole sulla scomparsa di Ylenia?. Chi ha scatenato l'indignazione del pubblico con la sua schiettezza?. Quale legame unisce la verità di Romina alle polemiche di Amici?.? In Breve Al Bano smentisce le accuse durante il confronto con Mara Venier a Domenica In.. Alessandra Celentano risponde a Emanuel Lo difendendo la propria competenza tecnica.. Anna Pettinelli difende la severità del giudizio nonostante le minacce sui social.. Gigi D'Alessio propone un metodo basato sull'accoglienza e sulla creazione di dischi.. Romina Power ha scatenato un acceso dibattito etico dopo aver accusato Al Bano di non essere stato un sostegno fondamentale durante la ricerca della figlia Ylenia a New Orleans. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romina Power: ‘Al Bano non fu un sostegno’: la reazione del cantante

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L'ultimo libro di Romina, che si dice abbia spinto Al Bano a riaccendere il conflitto.

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