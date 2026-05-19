Entro il 2035 si prevede che il numero di veicoli autonomi a servizio di robotaxi possa raggiungere i 3 milioni, secondo stime di settore. Le aziende del settore stanno investendo ingenti risorse nello sviluppo di queste tecnologie, mentre le autorità stanno valutando regolamenti e standard di sicurezza. Resta da capire come le differenze normative tra i vari paesi europei influenzeranno la diffusione di questi mezzi e quale potrebbe essere il costo di un singolo viaggio in robotaxi in quel periodo.

? Domande chiave Come farà l'Europa a non restare esclusa dalla corsa tecnologica?. Quanto costerà davvero un viaggio in robotaxi nel 2035?. Perché la Cina sta superando l'Occidente nella gestione delle flotte?. Quali servizi di trasporto tradizionale rischiano di sparire del tutto?.? In Breve Costi operativi previsti in calo da 8 a 0,80 dollari per chilometro percorso.. Flotta 2035: Cina 850.000 unità, USA 350.000 e Europa 120.000 veicoli.. Pareggio economico richiede gestione di 15.000 o 20.000 vetture per area urbana.. I robotaxi potrebbero sostituire tra il 55% e l'85% dei taxi convenzionali.. Entro l’anno 2035 la flotta globale di veicoli autonomi senza conducente potrebbe raggiungere le 3 milioni di unità secondo le previsioni più ottimistiche della Boston Consulting Group. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Robotaxi: entro il 2035 potrebbero esserci 3 milioni di veicoli

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Tesla Robotaxi Rollout: Exponential Growth & Million Vehicle Goal!

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