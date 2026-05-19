Roberta Bruzzone a Calolziocorte parla di Adolescenti fuori controllo?

Il prossimo 28 maggio a Calolziocorte si terrà un incontro alle ore 20 dedicato al tema dell’adolescenza e alle difficoltà che spesso accompagnano questa fase della vita. La serata sarà incentrata sull’analisi di comportamenti considerati problematici tra i giovani e sulle possibili cause che possono portare a comportamenti fuori controllo. Un esperta del settore sarà presente per approfondire le diverse sfaccettature di questa età complessa, senza entrare nel merito di singoli casi o coinvolgere persone specifiche.

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