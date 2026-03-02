Roberta Bruzzone commenta le ultime indiscrezioni emerse nel caso di Garlasco, relativo alla morte di Chiara Poggi nel 2007. La criminologa si è espressa su alcuni audio considerati choc e sulle diverse versioni dei fatti presentate finora. La procura di Pavia si appresta a concludere le indagini, mentre l’attenzione resta alta sulla vicenda.

Il caso del delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, resta al centro dell’attenzione mentre la nuova indagine della Procura di Pavia si avvia verso la fase conclusiva. Dopo il deposito della Bpa da parte della professoressa Cristina Cattaneo, si attende nei prossimi giorni anche la relazione sui computer di Chiara e di Alberto Stasi. In questo quadro, un ulteriore elemento è emerso in televisione e ha riacceso il dibattito pubblico. Nel corso della trasmissione, la criminologa ha spiegato che si tratterebbe di registrazioni audio ricevute da lei. “In questi giorni mi sono arrivati diversi audio di giornalisti e non solo, non... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, Roberta Bruzzone parla di audio choc e altre versioni: cosa dicono. “Deliranti”

Garlasco, Roberta Bruzzone e gli audio choc: cosa contengono e perché parla di versioni “deliranti”Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, torna a far rumore mentre la nuova indagine della Procura di Pavia si avvicina a un...

Garlasco, Roberta Bruzzone riscrive la scena del crimine - Ore 14 Sera 18/09/2025

Aggiornamenti e notizie su Roberta Bruzzone.

Temi più discussi: Garlasco, dubbi di Roberta Bruzzone su rapporto tra Stasi e Chiara Poggi: Non è come cercate di far emergere; Garlasco: Chiara non era soddisfatta della relazione con Stasi. L’analisi di Roberta Bruzzone; Delitto di Garlasco/ Bruzzone: Girano audio folli su Cappa e Bertani, consegnerò tutto in procura; Garlasco, Roberta Bruzzone parla di audio choc e altre versioni: cosa dicono. Deliranti.

Delitto di Garlasco/ Bruzzone: Girano audio folli su Cappa e Bertani, consegnerò tutto in procuraA Quarto Grado ampio spazio su Garlasco con lo scoop della dottoressa Roberta Bruzzone, che ha svelato l'esistenza di audio particolari ... ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco/ Bruzzone: Chiara Poggi era stanca di Stasi, si lamentava in continuazione…Il delitto di Garlasco con le parole della dottoressa Bruzzone, ospite di Quarto Grado: ecco che cosa ha detto sulla relazione Chiara-Stasi ... ilsussidiario.net

Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . Cosa accade quando il narcisista si presenta come vittima di ingiustizie e sofferenze #fblifestyle - facebook.com facebook