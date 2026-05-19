Rifiuti tossici per realizzare prodotti green | 19 indagati 12 arresti

In un’operazione che riguarda l’uso di rifiuti tossici per produrre beni “green”, le autorità hanno messo sotto sequestro tre società e avviato indagini su diciannove persone. Tra queste, dodici sono state arrestate e trasferite in carcere. Le indagini sono in corso e riguardano presunte irregolarità nelle procedure di smaltimento dei rifiuti e nella produzione di materiali destinati al mercato ecologico. La vicenda coinvolge diversi soggetti e si concentra su pratiche illegali legate alla sostenibilità ambientale.

Tre società messe sotto sigillo e diciannove persone indagate, dodici delle quali sono state arrestate e portate in carcere. È questo, al momento, l’esito di una maxi operazione condotta da un centinaio di carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica e coordinata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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